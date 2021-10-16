"Реал" может подписать защитника сборной Германии

Теги боруссия менхенгладбахреал мадридматтиас гинтер

"Реал" может подписать защитника сборной ГерманииФото: инстаграм Гинтера/Автор неизвестен

Защитник сборной Германии и "Боруссии" Менхенгладбах Маттиас Гинтер может перейти в испанский гранд.

Как сообщает Mundo Deportivo, немецкий футболист заинтересовал мадридский "Реал".

Контракт Гинтера с "Боруссией" истекает в конце нынешнего сезона, поэтому в стан королевского клуба он может перейти на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого защитника заинтересованы "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм".

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