"Реал" может подписать зимой забракованного "Барселоной" защитника

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с приобретением в зимнее трансферное окно защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинеса.

Как информирует испанская пресса, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан желал укрепить центр обороны своей команды еще летом. Теперь же наставник "сливочных" выразил желание подписать в следующее трансферное окно 26-летнего бека "бело-голубых", от покупки которого отказалась каталонская "Барселона".

Напомним, Зидан намерен предоставить Модричу отдых. | soccernews.ru