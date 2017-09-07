"Реал" может подписать зимой забракованного "Барселоной" защитника

Теги реал мадридреал сосьедадзинедин зиданиньиго мартинес

"Реал" может подписать зимой забракованного "Барселоной" защитникаМадридский "Реал" рассматривает вариант с приобретением в зимнее трансферное окно защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинеса.

Как информирует испанская пресса, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан желал укрепить центр обороны своей команды еще летом. Теперь же наставник "сливочных" выразил желание подписать в следующее трансферное окно 26-летнего бека "бело-голубых", от покупки которого отказалась каталонская "Барселона".

Напомним, Зидан намерен предоставить Модричу отдых. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов