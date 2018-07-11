"Реал" может подписать звезду "Ювентуса"

Мадридский "Реал" может подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в королевском клубе оценивается возможность подписания 24-летнего нападающего "старой синьоры". Поспособствовать возможному переезду аргентинца на "Сантьяго Бернабеу" могут его натянутые отношения с главным тренером своей команды Массимилиано Аллегри и установившиеся рабочие отношения между "сливочными" и чемпионами Италии.

Напомним, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели. | soccernews.ru