"Реал" может подписать звезду "Ювентуса"

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"Реал" может подписать звезду "Ювентуса"Мадридский "Реал" может подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в королевском клубе оценивается возможность подписания 24-летнего нападающего "старой синьоры". Поспособствовать возможному переезду аргентинца на "Сантьяго Бернабеу" могут его натянутые отношения с главным тренером своей команды Массимилиано Аллегри и установившиеся рабочие отношения между "сливочными" и чемпионами Италии.

Напомним,  "Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели. | soccernews.ru

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