"Реал" может получить помощь в возможном трансфере Неймара

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"Реал" может получить помощь в возможном трансфере НеймараМадридский "Реал" может получить помощь в будущем возможном трансфере форварда французского ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям AS, в королевском клубе рассматривают возможность расторжения контракта с одним из своих многолетних партнеров "Adidas" ради подписания более выгодного спонсорского контракта с "Nike". При этом американская компания, которая тесно сотрудничает с главной звездой парижан, готова будет поспособствовать будущему переезду бразильца на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, ПСЖ уже нашел замену Неймару в АПЛ. | soccernews.ru

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