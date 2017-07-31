"Реал" может помочь ПСЖ заполучить Неймара

Теги неймарбарселонареал мадридпсжхесе родригес

"Реал" может помочь ПСЖ заполучить НеймараМадридский "Реал" может поспособствовать трансферу форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

Как информирует Yahoo Sports, парижане ввиду своей договоренности с королевским клубом до сих пор не расплатились с ним за приобретенного прошлым летом за 25 миллионов евро вингера Хесе Родригеса. По этой сделке "красно-синие" обязаны рассчитаться со "сливочными" до конца текущего лета, однако вполне возможен вариант при котором "Реал" позволит ПСЖ заплатить эту сумму уже по окончанию текущего сезона, что позволит французскому гранду освободить дополнительные средства на приобретение бразильца.

Напомним, в "Барселоне" смирились с потерей Неймара. | soccernews.ru

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