"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат

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"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат

"Реал", скорее всего, снизит зарплаты игроков и тренеров в следующем сезоне. Об этом сообщает As.

По данным издания, мадридский клуб намерен урезать оклад футболистов и руководства на 30% в следующем сезоне. Отмечается, что данная мера не коснется обычных работников команды.

Из-за пандемии коронавируса и приостановки сезона "Реал" терпит большие убытки. Снижение зарплат поможет частично покрыть потери.

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