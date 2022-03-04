"Реал" может пострадать от санкций против России
СМИ узнали о возможной задержке реконструкции "Сантьяго Бернабеу" - домашнего стадиона мадридского "Реала".
По информации Sport.es, есть вероятность, что в работах будет сделана пауза из-за проблем с поставками нержавеющих пластин из России.
Этими материалами строители облицовывали фасад арены. Пока их не могут привезти из-за санкций западных стран в отношении Москвы.
Ожидалось, что "Реал" откроет обновлённый "Сантьяго Бернабеу" в декабре 2022 года, однако, скорее всего, это произойдёт не ранее начала 2023-го.
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|М
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14