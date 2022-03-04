"Реал" может пострадать от санкций против России

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"Реал" может пострадать от санкций против России

СМИ узнали о возможной задержке реконструкции "Сантьяго Бернабеу" - домашнего стадиона мадридского "Реала".

По информации Sport.es, есть вероятность, что в работах будет сделана пауза из-за проблем с поставками нержавеющих пластин из России.

Этими материалами строители облицовывали фасад арены. Пока их не могут привезти из-за санкций западных стран в отношении Москвы.

Ожидалось, что "Реал" откроет обновлённый "Сантьяго Бернабеу" в декабре 2022 года, однако, скорее всего, это произойдёт не ранее начала 2023-го.

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