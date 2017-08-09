"Реал" может потерять одного из своих защитников

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес может покинуть свой нынешний клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 27-летний бек остался разочарован тем, каким образом тренерский штаб задействовал его в предсезонных играх. Ввиду же своего желания пробиться в состав сборной Испании на предстоящий Чемпионат Мира в России, футболист может попытаться попросить трансфера у руководства "сливочных".

Напомним, новичок "Реала" уже задумывается над сменой команды. | soccernews.ru