"Реал" может потерять одного из своих защитников

Теги начо фернандесреал мадрид

"Реал" может потерять одного из своих защитниковЗащитник мадридского "Реала" Начо Фернандес может покинуть свой нынешний клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 27-летний бек остался разочарован тем, каким образом тренерский штаб задействовал его в предсезонных играх. Ввиду же своего желания пробиться в состав сборной Испании на предстоящий Чемпионат Мира в России, футболист может попытаться попросить трансфера у руководства "сливочных".

Напомним, новичок "Реала" уже задумывается над сменой команды. | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Что за чушь?? В предсезонке Начо в двух играх выходил в "основе" если то сочетание можно таким назвать. Чем ему быть разочарованным??? В прошлом сезонне он сыграл больше всех игр среди защитников. Сейчас как раз именно тот момент, когда его можно продать максимально дорого. Лямов за 40. Судя по тому, что Реал научился неплохо и дорого продовать своих игроков, то цена в 25лямов станет 40.

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