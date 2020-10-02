"Реал" может потерять почти 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса

Теги реал мадридкоронавирус

"Реал" может потерять почти 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по бюджету мадридского "Реала", пишет AS.

По сведениям издания, потери королевского клуба могут достигнуть 195 миллионов евро.

Это стало следствием отсутствия зрителей на домашних матчах "сливочных".

Доходы от проведения игр - это почти четверть годового бюджета "Реала", остальное клуб получает от телевидения и спонсоров.

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