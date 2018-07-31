"Реал" может потратить 100 миллионов евро на нового форварда

Мадридский "Реал" может потратить солидную сумму на подписание нового форварда, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сливочные" рассматривают вариант с приобретением лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди. Уже в ближайшее время в королевском клубе планируют определиться с приоритетной трансферной целью на укрепление своей линии нападения. Если эта роль будет отведена аргентинцу, действующий обладатель кубка чемпионов будет готов выделить на его покупку 100 миллионов евро.

Напомним, Лопетеги высказался о возможных трансферах "Реала". | soccernews.ru