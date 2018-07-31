"Реал" может потратить 100 миллионов евро на нового форварда

1 Теги реал мадридинтер миланмауро икарди

"Реал" может потратить 100 миллионов евро на нового форвардаМадридский "Реал" может потратить солидную сумму на подписание нового форварда, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сливочные" рассматривают вариант с приобретением лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди. Уже в ближайшее время в королевском клубе планируют определиться с приоритетной трансферной целью на укрепление своей линии нападения. Если эта роль будет отведена аргентинцу, действующий обладатель кубка чемпионов будет готов выделить на его покупку 100 миллионов евро.

Напомним, Лопетеги высказался о возможных трансферах "Реала". | soccernews.ru

Комментарии
жк

Реал сейчас мечется и ищет игроков,которые могут стать лидерами и потянут остальных за собой и тут одного Икарди недостаточно будет, я бы хотел предупредить Барсу,что они срочно и безотлагательно занялись над заключением нового договора на улучшенных условиях и очень большой суммой выкупа с Луисом Суаресом. Мы все забыли,что Л.Суарес был лидером Ливерпуля играя и плеймейкером и бомбардиром команды,недавняя игра в сборной Уругвая показал заново плеймейкерские качества Л.Суареса и как бы Перес вспомнив это не провернул такую же комбинацию как было с Фигу.

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