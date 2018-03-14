"Реал" может потратить 55 миллионов евро на защитника из АПЛ

Теги реал мадридарсенал лондонэктор бельерин

"Реал" может потратить 55 миллионов евро на защитника из АПЛМадридский "Реал" всерьез рассматривает вариант с подписанием защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Так, по сведениям испанской прессы, руководство королевского клуба вполне может выделить на приобретение 22-летнего воспитанника каталонской "Барселоны" 55 миллионов евро, которые за него хотят получить "канониры".

В нынешнем сезоне Бельерин забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Реал" установил стартовую цену на Бэйла. | soccernews.ru

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