"Реал" может потратить 55 миллионов евро на защитника из АПЛ

Мадридский "Реал" всерьез рассматривает вариант с подписанием защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Так, по сведениям испанской прессы, руководство королевского клуба вполне может выделить на приобретение 22-летнего воспитанника каталонской "Барселоны" 55 миллионов евро, которые за него хотят получить "канониры".

В нынешнем сезоне Бельерин забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Реал" установил стартовую цену на Бэйла. | soccernews.ru