"Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно

Теги реал мадридполь погбаэден азаркристиан эриксентанги ндомбеле

"Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно

Мадридский "Реал" готовит серьезную перестройку состава в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес согласился выделить 540 миллионов евро на новых игроков.

Ранее "Реал" уже объявил о переходе защитника "Порту" Эдера Милитао за 50 миллионов евро. За ним также могут последовать полузащитники "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (150 млн), "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен (85) и "Лиона" Танги Ндомбеле (81), а также нападающие Эден Азар из "Челси" (113) и "Айнтрахта" Лука Йович (61).

При этом "Реал" может расстаться с Гаретом Бэйлом, Иско, Тони Кроосом, Кейлором Навасом, Матео Ковачичем, Дани Себальосом, Маркос Льоренте, Мариано Диасом и Хамесом Родригесом.

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