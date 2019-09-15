"Реал" может потратить на трансферы более 400 миллионов евро
Руководство мадридского "Реала" планирует выделить 441 миллион евро на ближайшие два трансферных окна, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб намерен продать игроков на 156 миллионов евро, а оставшуюся сумму взять в кредит. Приоритетной целью "Реала" является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Мадридцы надеются убедить форварда не продлевать контракт с парижанами, чтобы облегчить переговоры по его трансферу. Нынешнее соглашение игрока с ПСЖ действует до лета 2022 года.
При этом "Реал", возможно, откажется от идеи с покупкой бразильского нападающего ПСЖ Неймара из-за его проблем со здоровьем, а также из-за его окружения. Кроме того, руководство мадридского клуба не может простить бразильцу тот факт, что в 2013 году он перешел в "Барселону", а не в "Реал".
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|Леванте
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|Атлетико Мадрид
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|Осасуна
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|Барселона
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|Реал Мадрид
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|9
|Сельта Виго
|3
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