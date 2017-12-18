"Реал" может предложить 100 миллионов евро за звезду АПЛ

Теги реал мадридливерпульмохамед салах

"Реал" может предложить 100 миллионов евро за звезду АПЛМадридский "Реал" интересуется вингером английского "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе рассматривают вариант с приобретением 25-летнего египтянина летом следующего года. При этом "сливочные" уже определились с размером своего предложения по футболисту, которое будет равняться 100 миллионам евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 20 мячей и сделал 6 результативных передач в 26 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Барселона" не будет выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала". | soccernews.ru

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