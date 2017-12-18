"Реал" может предложить 100 миллионов евро за звезду АПЛ

Мадридский "Реал" интересуется вингером английского "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе рассматривают вариант с приобретением 25-летнего египтянина летом следующего года. При этом "сливочные" уже определились с размером своего предложения по футболисту, которое будет равняться 100 миллионам евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 20 мячей и сделал 6 результативных передач в 26 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Барселона" не будет выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала". | soccernews.ru