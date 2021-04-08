"Реал" может предложить Холанду контракт на 6 лет с огромной зарплатой

Теги реал мадридэрлинг холандборуссия дортмундтрансферы

"Реал" может предложить Холанду контракт на 6 лет с огромной зарплатойФото: Твиттер @ErlingHaaland 
В "Реале" уверены в том, что форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в скором времени станет их игроком, сообщает As.

"Сливочные" считают себя фаворитом в борьбе за норвежца. Сам игрок неоднократно говорил, что ему очень нравится испанский гранд. Кроме того, его партнер по сборной Норвегии Мартин Эдегор расхваливал преимущества игры в Мадриде. Немаловажным будет и то, что председателя совета директоров "шмелей" Ханса-Йоахима Ватцке и президента "Реала" Флорентино Переса связывают близкие отношения.

Из-за дружбы Ватцке с Пересом, "королевский клуб" может рассчитывать на рассрочку в оплате трансфера. Все же испанцам придется потратить около 150 миллионов евро на покупку нападающего.

В случае успеха сделки, игрок может получить контракт на 6 лет с зарплатой в 20 миллионов евро в год.

Читать также: "Реал" не намерен переплачивать за Холанда | http://soccernews.ru

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