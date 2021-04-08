"Реал" может предложить Холанду контракт на 6 лет с огромной зарплатой
Фото: Твиттер @ErlingHaaland
В "Реале" уверены в том, что форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в скором времени станет их игроком, сообщает As.
"Сливочные" считают себя фаворитом в борьбе за норвежца. Сам игрок неоднократно говорил, что ему очень нравится испанский гранд. Кроме того, его партнер по сборной Норвегии Мартин Эдегор расхваливал преимущества игры в Мадриде. Немаловажным будет и то, что председателя совета директоров "шмелей" Ханса-Йоахима Ватцке и президента "Реала" Флорентино Переса связывают близкие отношения.
Из-за дружбы Ватцке с Пересом, "королевский клуб" может рассчитывать на рассрочку в оплате трансфера. Все же испанцам придется потратить около 150 миллионов евро на покупку нападающего.
В случае успеха сделки, игрок может получить контракт на 6 лет с зарплатой в 20 миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20