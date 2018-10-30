"Реал" может предпринять попытки вернуть Зидана

Мадридский "Реал" может предпринять попытки вернуть своего бывшего главного тренера Зинедина Зидана, который покинул "Сантьяго Бернабеу" летом этого года.

Как информирует sport.es, за возвращение француза на должность наставника команды выступили ведущие игроки "сливочных" во главе с капитаном Серхио Рамосом. Футболисты намерены оказать давление на руководство королевского клуба, чтобы с их стороны были предприняты попытки вернуть француза.

Зидан возглавлял "Реал" на протяжении двух с половиной лет. За это время он выиграл три кубка чемпионов, одну Ла Лигу, два Суперкубка УЕФА, два клубных Чемпионата Мира, один Суперкубок Испании.

Напомним, "Реал" нацелился на бывшего игрока "Барселоны". | soccernews.ru