"Реал" может представить Азара без номера

Мадридский "Реал" пока не подобрал игровой номер бельгийскому нападающему Эдену Азару, сообщает журналиста Кристоф Террер в своем твиттере.

Таким образом, презентация футболиста может состояться без номера.

Напомним, что Азар выступал за "Челси" под 10-м номером, который принадлежит Луку Модричу. При этом в официальных магазинах "Реала" продаются футболки Азара с седьмым номером, под которым в минувшем сезоне играл нападающий Мариано Диас.

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