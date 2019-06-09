"Реал" может представить Азара без номера
Мадридский "Реал" пока не подобрал игровой номер бельгийскому нападающему Эдену Азару, сообщает журналиста Кристоф Террер в своем твиттере.
Таким образом, презентация футболиста может состояться без номера.
Напомним, что Азар выступал за "Челси" под 10-м номером, который принадлежит Луку Модричу. При этом в официальных магазинах "Реала" продаются футболки Азара с седьмым номером, под которым в минувшем сезоне играл нападающий Мариано Диас.
Не пропустите: "Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара. | http://soccernews.ru
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|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
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|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
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|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|13
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|Вильярреал
|38
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|Леванте
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|16
|Реал Вальядолид
|38
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|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
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