"Реал" может пригласить наставника сборной Бразилии

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"Реал" может пригласить наставника сборной Бразилии"Реал" может пригласить на должность главного тренера команды Тите из сборной Бразилии.

Ожидается, что специалист получит приглашение после ЧМ-2018, когда истекает контракт Тите с Бразильской конфедерацией футбола.

Агент Тите не стал комментировать информацию о возможном назначении.

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