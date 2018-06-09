"Реал" может пригласить наставника сборной Бразилии

"Реал" может пригласить на должность главного тренера команды Тите из сборной Бразилии.

Ожидается, что специалист получит приглашение после ЧМ-2018, когда истекает контракт Тите с Бразильской конфедерацией футбола.

Агент Тите не стал комментировать информацию о возможном назначении.

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