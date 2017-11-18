"Реал" может приобрести Агуэро

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"Реал" может приобрести Агуэро

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в сферу интересов "Реала", сообщает Daily Star.

По информации ресурса, "сливочные" планируют воспользоваться возможным трансфером Алексиса Санчеса в "Сити".

Сообщается, что "Реал" готов предложить за Агуэро 67 миллионов евро.

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