"Реал" может приобрести бывшего форварда "Барселоны"

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"Реал" может приобрести бывшего форварда "Барселоны"Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения бывшего форварда каталонской "Барселоны" Сандро Рамиреса.

Как информирует испанская пресса, в настоящее время 21-летний нападающий "Малаги" выступает за молодежную сборную Испании на чемпионате Европы U-21. Там за ним внимательно следят скауты королевского клуба, который видит в перспективном футболисте замену для Альваро Мораты, который текущим летом, вероятнее всего, покинет Мадрид.

В завершившемся сезоне Сандро забил 16 мячей и сделал 5 результативных передач в 31 матче за "Малагу".

Напомним, сын Зидана может покинуть "Реал". | soccernews.ru

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