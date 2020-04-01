"Реал" может приобрести игрока "Баварии" Алабу
"Реал" намерен приобрести этим летом защитника "Баварии" Давида Алабу. Об этом сообщает Le10sport.
По данным источника, "сливочные" ищут подходящую замену Марсело, который летом может покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией".
Нынешнее соглашение между Алабой и "Баварией" истекает летом 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16