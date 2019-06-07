"Реал" может продать 10 игроков летом

Мадридский "Реал" собирается продать сразу 10 футболистов, чтобы получить дополнительные средства на трансферы, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб готов выставить на трансфер вратаря Кейлора Наваса, защитников Начо Фернандеса и Тео Эрнандеса, полузащитников Хамеса Родригеса, Матео Ковачича, Дани Себальоса и Маркоса Льоренте, а также нападающих Гарета Бэйла, Борху Майораля и Рауля де Томаса.

Напомним, что этим летом "Реал" потратил около 150 миллионов евро на защитника Эдера Милитао, полузащитника Родриго Гоэша и нападающего Луку Йовича.

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