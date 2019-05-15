"Реал" может продать 13 футболистов

Вновь занявший пост пост тренера "Реала" Зинедин Зидан видимо решил совершить перестройку в команде.

Как сообщает Marca, предстоящим летом мадридский клуб могут покинуть сразу 13 футболистов.

Первые кто покинет клуб являются Кейлор Навас, Дани Себальос и Гарет Бэйл. Также, скорее всего, будут проданы Маркос Льоренте и Серхио Регилон.

Кроме того, под вопросом находится будущее в клубе таких футболистов, как Хесус Вальехо, Хамес Родригес, Матео Ковачич, Тео Эрнандес, Борха Майораль, Оскар, Рауль де Томас и Мартин Эдегор.

Напомним, что в этом сезоне "Реал" в Примере финиширует на третьем месте. Из Кубка Испании и Лиги Чемпионов клуб вылетел на стадии 1/2 финала и 1/8 финала соответственно.

Читайте также: Зидан намерен сделать своего сына вторым голкипером "Реала". | http://soccernews.ru