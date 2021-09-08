"Реал" может продать Асенсио

Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио может сменить клубную прописку.

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти на данный момент не рассматривает испанца в качестве игрока стартового состава.

По информации источника, если ситуация не изменится, то в следующем году "сливочные" будут готовы расстаться с футболистом.

В нынешнем сезоне Асенсио сыграл в трех матчах "Реала", во всех случаях выходя на замену.

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