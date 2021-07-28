"Реал" может продать Азара, Бэйла, Йовича и Иско
Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен
Этим летом "Реал" может продать еще несколько футболистов.
Как сообщает The Athelic, мадридцы готовы выслушать предложения по нападающим Эдену Азару, Гарету Бэйлу и Лука Йовичу, а также по хавбеку Иско Аларкону.
Ранее появлялась информация, что "сливочные" при хорошем предложении могут продать любого игрока из нынешнего состава.
Этим летом первую команду "Реала" уже покинули Серхио Рамос, Рафаэль Варан, а также на правах аренды в "Милан" ушел Браим Диас.
Также не пропустите: Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от сезона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РПЛ опубликовала расписание на второй тур (фото)
-
Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира
-
Вылет Германии, победа Бразилии и ничья между Испанией и Аргентиной: все результаты третьего тура олимпийского футбольного турнира
-
Давид Алаба заразился коронавирусом
-
Дзюба, Головин и Акинфеев вошли в топ-50 самых успешных звезд России
Лента новостей
-
Восемь арбитров из России могут привлекаться для работы в еврокубках и на матчах сборных
-
ЦСКА приглашает главного врача сборной России
-
Журналист Алланазаров рассказал, когда Шомуродов перейдет в "Рому"
-
Онопко прокомментировал свое попадание в тренерский штаб сборной России
-
Журналист Гордон: "Спецслужбы США говорят, что был куплен ЧМ не только в России, но и в ЮАР и Катаре"
-
"Челси" объявил о подписании нового вратаря
-
Ван Анхольт перешл в "Галатасарай"
-
"Реал" может продать Азара, Бэйла, Йовича и Иско
-
Бруну Фернандеш поделился ожиданями от сезона
-
ПСЖ сомневается в покупке Погба
-
Переговоры между "Барселоной" и Мориба зашли в тупик
-
Анчелотти обсудит с Эдегором будущее игрока
-
Федотов высказался о проблемах с составом у "Сочи"
-
Родриго де Пауль прокомментировал свой переход в "Атлетико"
-
"Зенит" сделал предложение ЦСКА по Влашичу
-
Шомуродов близок к переходу в "Рому". Названа сумма сделки
-
РПЛ опубликовала расписание на второй тур (фото)
-
Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира
-
Вылет Германии, победа Бразилии и ничья между Испанией и Аргентиной: все результаты третьего тура олимпийского футбольного турнира
-
Азар приехал в расположение "Реала" с травмой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14