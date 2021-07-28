"Реал" может продать Азара, Бэйла, Йовича и Иско

Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Этим летом "Реал" может продать еще несколько футболистов.

Как сообщает The Athelic, мадридцы готовы выслушать предложения по нападающим Эдену Азару, Гарету Бэйлу и Лука Йовичу, а также по хавбеку Иско Аларкону.

Ранее появлялась информация, что "сливочные" при хорошем предложении могут продать любого игрока из нынешнего состава.

Этим летом первую команду "Реала" уже покинули Серхио Рамос, Рафаэль Варан, а также на правах аренды в "Милан" ушел Браим Диас.

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