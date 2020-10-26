"Реал" может продать Бензема ради Мбаппе

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"Реал" может продать Бензема ради Мбаппе

Мадридский "Реал" продолжает интересоваться нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, ради подписания форварда королевский клуб может расстаться с французским нападающим Каримом Бензема, который может перейти в один из английских клубов.

Напомним, что 21-летний Мбаппе отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года. Таким образом, следующим летом футболист может покинуть парижский клуб за приемлемую сумму.

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