"Реал" может продать Эдегора "Арсеналу"

Полузащитник Мартин Эдегор может остаться в лондонском "Арсенале" на постоянной основе.

По информации Daily Mail, "канониры" хотят выкупить права на футболиста у мадридского "Реала".

Ранее "сливочные" не горели желанием продавать норвежца, однако клуб нуждается в деньгах, чтобы заполучить Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда, поэтому выгодное предложение может заставить их передумать.

"Арсенал" арендовал Эдегора в январе, в активе 22-летнего хавбека 2 гола в 10 матчах.

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