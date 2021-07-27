"Реал" может продать Эдегора, Йовича и еще одного игрока основного состава

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в скором времени могут покинуть полузащитник Мартин Эдегор, нападающий Лука Йович и основной левый защитник Ферлан Менди.

Как сообщает испанское издание Marca, и норвежец и француз выставлены на трансфер.

По информации источника, Йовичем интересуется много европейских клубов, а сам "Мадрид" хотел бы его продать.

Напомним, что Йович перешел в "Реал" в 2019 году за 60 миллионов, Менди в том же году за 48 миллионов, а Эдегор находится в системе мадридского клуба с 2015 года.

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