"Реал" может продать Себальоса

Теги реал мадриддани себальос

"Реал" может продать СебальосаФото: инстаграм Себальоса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Реал" может продать испанского полузащитника Дани Себальоса.

По информации источника, "сливочные" с легкостью отпустят испанца, если им поступит хорошее предложение.

Сам игрок не горит желанием покидать клуб, так как намерен доказать главному тренеру "сливочных" Карло Анчелотти, что он достоин места в составе команды.

Напомним, что прошлые два сезона футболист провел на правах аренды в лондонском "Арсенале". 

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