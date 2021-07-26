"Реал" может продать Себальоса

Фото: инстаграм Себальоса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Реал" может продать испанского полузащитника Дани Себальоса.

По информации источника, "сливочные" с легкостью отпустят испанца, если им поступит хорошее предложение.

Сам игрок не горит желанием покидать клуб, так как намерен доказать главному тренеру "сливочных" Карло Анчелотти, что он достоин места в составе команды.

Напомним, что прошлые два сезона футболист провел на правах аренды в лондонском "Арсенале".

Также не пропустите: "Зенит" может подписать сына Диего Симеоне. | http://soccernews.ru