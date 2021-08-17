"Реал" может продать шесть игроков до закрытия трансферного окна

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"Реал" может продать шесть игроков до закрытия трансферного окна

В мадридском "Реале" пока не планируют завершать летнюю трансферную кампанию.

По информации El Chiringuito, до конца августа королевский клуб могут покинуть ещё шесть футболистов.

Речь идёт о защитниках Альваро Одриосоле и Хесусе Вальехо, хавбеках Иско, Дани Себальосе и Мартине Эдегоре, а также форварде Луке Йовиче.

Что касается возможных приобретений, то единственной целью "Реала" остаётся нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

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