"Реал" может продать шесть игроков, заработав более 120 миллионов евро
Мадридский "Реал" собирается устроить распродажу футболистов во время летнего трансферного окна, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб намерен заработать на этом более 120 миллионов евро.
Вероятнее всего, "сливочных" покинут Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукас Васкес, Мариано Диас, Альваро Одриосола и Начо.
Таким образом, "Реал" сможет получить деньги на усиление состава, разгрузить зарплатную ведомость и освободить место в заявке для игроков, выступающих в текущем сезоне в аренде.
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|М
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|20
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|4
|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
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|20
|18
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|Сельта Виго
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|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14