"Реал" может продать Варана

Мадридский "Реал" следующим летом может продать своего защитника Рафаэля Варана, информирует le10sport.

По сведениям источника, в королевском клубе озабочены частыми травмами 24-летнего француза, которые не дают ему в полной мере раскрыть свой талант. Поэтому уже по окончанию текущего сезона, если ситуация не изменится в лучшую сторону, "сливочные" рассмотрят вариант с продажей игрока.

Напомним, "Реал" не будет продавать Ковачича. | soccernews.ru