"Реал" может продлить контракт с Бэйлом

Мадридский "Реал" может продлить контракт с вингером Гаретом Бэйлом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, представители 28-летнего валлийца в течение ближайших двух недель сядут за стол переговоров с руководством королевского клуба.

Напомним, что действующее соглашение Бэйла с "Реалом" рассчитано до 2022 года. Ожидалось, что футболист покинет "Сантьяго Бернабеу" этим летом, однако после ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера "сливочных" ситуация может измениться.

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