"Реал" может продлить контракт с Кроосом

Теги реал мадридтони кроос

"Реал" может продлить контракт с КроосомФото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник Тони Кроос может завершить карьеру в мадридском "Реале", за который выступает с 2014 года.

Как сообщает издание ABC, королевский клуб планирует предложить Кроосу новый контракт до 2024 года, после чего он завершит карьеру в клубе.

По информации источника, немецкий хавбек рассматривает возможность принять это предложение и уйти на пенсию в «Мадриде» в возрасте 34 лет и остаться в клубе после этого.

Текущий контракт полузащитника с королевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Кроос сыграл 9 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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