"Реал" может продлить контракт с Кроосом
Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник Тони Кроос может завершить карьеру в мадридском "Реале", за который выступает с 2014 года.
Как сообщает издание ABC, королевский клуб планирует предложить Кроосу новый контракт до 2024 года, после чего он завершит карьеру в клубе.
По информации источника, немецкий хавбек рассматривает возможность принять это предложение и уйти на пенсию в «Мадриде» в возрасте 34 лет и остаться в клубе после этого.
Текущий контракт полузащитника с королевским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Кроос сыграл 9 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14