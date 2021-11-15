"Реал" может продлить контракт с Модричем

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"Реал" может продлить контракт с МодричемФото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" работает над продлением контракта с хорватским ветераном команды Лукой Модричем, сообщает журналист Хосе Феликс Диас из издания Marca.

По информации источника, с полузащитником хотят пролонгировать соглашение до июня 2023 года.

Сообщается, что игрок будет выступать в обновлённом "Сантьяго Бернабеу" и завершит карьеру в качестве игрока "Реала". 

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 7 матчей в Ла Лиге, в которых отдал 2 ассиста.

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