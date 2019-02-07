"Реал" может провернуть громкий обмен футболистами с "Ювентусом"

"Реал" ищет варианты подписания форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, "сливочные" готовы отдать "Ювентусу" хавбека Иско и еще доплатить 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Иско хочет покинуть "Реал" из-за проблем с наставником команды Сантьяго Солари.

В этом сезоне на счету Иско четыре забитых мяча и два ассиста в 25 играх.

Дибала в нынешнем сезоне провел 27 матчей, в которых отметился 7 голами и 6 результативными передачами.

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