"Реал" может провести оставшиеся матчи Ла Лиги не на "Сантьяго Бернабеу"

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"Реал" может провести оставшиеся матчи Ла Лиги не на "Сантьяго Бернабеу"

"Реал", возможно, проведет оставшиеся матчи чемпионата Испании на стадионе "Кастилья". Об этом сообщает Marca.

Стадион вмещать всего 6 тысяч человек. В случае переезда "Реал" сможет продолжить реконструкцию своего основного стадиона.

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что спортивные мероприятия будут проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

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