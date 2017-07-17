"Реал" может расстаться с одним из своих ключевых игроков ради подписания Мбаппе

Теги реал мадридмонакокилиан мбаппегарет бэйл

"Реал" может расстаться с одним из своих ключевых игроков ради подписания МбаппеМадридский "Реал" все еще не теряет надежд заполучить форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует Sunday Express.

По сведениям издания, одним из вариантов для того, чтобы подписать 18-летнего француза, в королевском клубе рассматривают продажу своего вингера Гарета Бэйла. Вырученные с трансфера валлийца средства, которые должны составить порядка 120 миллионов евро, "сливочные" впоследствии смогут направить на приобретение перспективного нападающего монегасков.

Напомним, Бэйл назвал главных конкурентов "Реала" в новом розыгрыше ЛЧ. | soccernews.ru

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