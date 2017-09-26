"Реал" может расстаться с одним из своих звездных игроков и приобрести Дибалу

Теги реал мадридпауло дибалаювентусгарет бэйл

"Реал" может расстаться с одним из своих звездных игроков и приобрести ДибалуМадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует FootMercato.

По сведениям источника, 23-летний нападающий "старой сеньоры" может перебраться в королевский клуб уже следующим летом. Однако трансфер аргентинца будет возможен только в том случае, если "сливочные" решатся на продажу своего вингера Гарета Бэйла.

Напомним, "Реал" интересуется вингером ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
лю

Дибала игрок центра поля, но не как не игрок фланговый, без Бейла Реалу будет плохо, а полузащита у Реала и так перегружена крутыми игроками.

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