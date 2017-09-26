"Реал" может расстаться с одним из своих звездных игроков и приобрести Дибалу

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует FootMercato.

По сведениям источника, 23-летний нападающий "старой сеньоры" может перебраться в королевский клуб уже следующим летом. Однако трансфер аргентинца будет возможен только в том случае, если "сливочные" решатся на продажу своего вингера Гарета Бэйла.

Напомним, "Реал" интересуется вингером ПСЖ. | soccernews.ru