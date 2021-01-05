"Реал" может расстаться с тремя игроками в январе

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" могут покинуть защитник Альваро Одриосола, полузащитник Иско и нападающий Лука Йович, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, Иско уже сообщил руководству королевского клуба о своих планах. Хавбек намерен перейти в другой клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику и попасть в сборную Испании на Евро-2020. Интерес к хавбеку проявляют "Севилья", "Наполи", "Ювентус" и "Манчестер Сити". "Реал" оценивает 28-летнего Иско в 50 миллионов евро.

25-летний Одриосола также не получает достаточного количества игровой практики, так как проигрывает конкуренцию Начо и Лукасу Васкесу. Что касается 23-летнего Йовича, то он готов вернуться в свой бывший клуб "Айнтрахт", но проблемой является его высокая зарплата в размере пять миллионов евро в год.

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