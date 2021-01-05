"Реал" может расстаться с тремя игроками в январе
В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" могут покинуть защитник Альваро Одриосола, полузащитник Иско и нападающий Лука Йович, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, Иско уже сообщил руководству королевского клуба о своих планах. Хавбек намерен перейти в другой клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику и попасть в сборную Испании на Евро-2020. Интерес к хавбеку проявляют "Севилья", "Наполи", "Ювентус" и "Манчестер Сити". "Реал" оценивает 28-летнего Иско в 50 миллионов евро.
25-летний Одриосола также не получает достаточного количества игровой практики, так как проигрывает конкуренцию Начо и Лукасу Васкесу. Что касается 23-летнего Йовича, то он готов вернуться в свой бывший клуб "Айнтрахт", но проблемой является его высокая зарплата в размере пять миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14