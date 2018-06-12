"Реал" может расстаться с тремя протеже Зидана

1 Теги реал мадридзинедин зиданкарим бенземакейлор навасрафаэль варан

"Реал" может расстаться с тремя протеже ЗиданаМадридский "Реал" может расстаться с тремя протеже своего бывшего главного тренера Зинедина Зидана, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, после ухода французского специалиста из "Сантьяго Бернабеу" весьма туманным видится будущее в клубе и для голкипера Кейлора Наваса, защитника Рафаэля Варана, а также форварда Карима Бензема. Все трое на протяжении всего последнего сезона подвергались за свою игру серьезной критике, однако экс-наставник "сливочных" неизменно видел их в числе основных игроков своей команды.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к ведущему хавбеку "Челси". | soccernews.ru

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