"Реал" может расстаться с тремя протеже Зидана

Мадридский "Реал" может расстаться с тремя протеже своего бывшего главного тренера Зинедина Зидана, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, после ухода французского специалиста из "Сантьяго Бернабеу" весьма туманным видится будущее в клубе и для голкипера Кейлора Наваса, защитника Рафаэля Варана, а также форварда Карима Бензема. Все трое на протяжении всего последнего сезона подвергались за свою игру серьезной критике, однако экс-наставник "сливочных" неизменно видел их в числе основных игроков своей команды.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к ведущему хавбеку "Челси". | soccernews.ru