"Реал" может расстаться со своим самым дорогим летним приобретением

Теги реал мадридвинисиус жуниор

"Реал" может расстаться со своим самым дорогим летним приобретениемМадридский "Реал" может расстаться со своим самым дорогим летним приобретением - вингером Винисиусом Жуниором.

Как информирует Football Espana, в королевском клубе до сих пор не определились с будущим 18-летнего бразильца - оставить его на следующий сезон на "Сантьяго Бернабеу" или же отдать в аренду для получения стабильной игровой практики и адаптации к европейскому футболу. Во многом его судьба будет зависеть от действий "сливочных" на трансферном рынке - если им удастся подписать топового игрока в линию атаки, Винисиус отправиться набираться опыта в другую команду, если же этого не произойдет, он останется в "Реале".

Напомним,  Перес и Лопетеги определили четыре кандидатуры на усиление атаки "Реала". | soccernews.ru

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