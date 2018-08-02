Мадридский "Реал" может расстаться со своим самым дорогим летним приобретением - вингером Винисиусом Жуниором.

Как информирует Football Espana, в королевском клубе до сих пор не определились с будущим 18-летнего бразильца - оставить его на следующий сезон на "Сантьяго Бернабеу" или же отдать в аренду для получения стабильной игровой практики и адаптации к европейскому футболу. Во многом его судьба будет зависеть от действий "сливочных" на трансферном рынке - если им удастся подписать топового игрока в линию атаки, Винисиус отправиться набираться опыта в другую команду, если же этого не произойдет, он останется в "Реале".

Напомним, Перес и Лопетеги определили четыре кандидатуры на усиление атаки "Реала". | soccernews.ru