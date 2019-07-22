"Реал" может расторгнуть контракт с Бэйлом

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может покинуть королевский клуб на правах свободного агента, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство "бланкос" может пойти на расторжение контракта с 30-летним футболистом, если тот согласится уехать в Китай.

Ранее "сливочные" рассчитывали выручить от продажи валлийца приличную сумму, но европейские клубы не делали по нему предложений, а китайские не могут много платить из-за особенностей налогообложения.

Напомним, что за Бэйла ведут борьбу три команды из Поднебесной - "Цзянсу Сунин", "Шанхай Шенхуа" и "Бэйцзин Гоань".

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