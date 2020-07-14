"Реал" может расторгнуть контракт с Бэйлом

Мадридский "Реал" намерен избавиться этим летом от вингера Гарета Бэйла, сообщает ABC.

По информации источника, руководство королевского клуба изучает возможность расторжения контракта с 30-летним футболистом.

Найти покупателя на скандального валлийца "сливочным" так и не удалось, а его присутствие в команде становится всё более токсичным.

В связи с этим "Реал" может разорвать соглашение с Бэйлом. Договор между сторонами рассчитан ещё на два сезона. Зарплата британца - 17 миллионов евро в год.

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