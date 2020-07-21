"Реал" может разорвать контракт с Бэйлом за 60 миллионов евро
Форвард "Реала" Гарет Бэйл может покинуть клуб в скором времени. Об этом сообщает As.
По данным источника, если мадридский клуб решит расторгнуть досрочно контракт с валлийцем, "Реалу" придется заплатить 60 миллионов евро. Так как соглашение футболиста рассчитано еще на два сезона.
Ранее фанаты "сливочных" признали футболиста лучшим игроком сезона. В этом розыгрыше форвард провел 20 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
А еще: Перес хочет, чтобы Зидан пошёл в "Реале" по пути Фергюсона| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Деспотович стал игроком "Рубина"
-
Выяснилось, сколько Кокорин хочет зарабатывать
-
"Челси" интересуется голкипером "Барселоны" Тер-Штегеным
-
"Он сейчас вряд ли кому-то нужен". Селюк высказался о возвращении Смолова в "Локомотив"
-
"Реал" может разорвать контракт с Бэйлом за 60 миллионов евро
-
"Локомотив" предлагает "Лансу" 1 миллион евро за центрального защитника
-
В сезоне-2020/21 в РПЛ сыграют 16 команд
-
Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о переходе хавбека "Лейпцига" Вольфа
-
"Спартак" вылетел в Казань на матч с "Рубином"
-
Выяснилось, когда Смолов вернется в "Локомотив"
-
Дзюба ответил на критику судей матча со "Спартаком": "Не согласен"
-
Жена Семака рассказала, что тренер жертвует половину заработка малоимущим
-
Четыре футболиста "Эспаньола" покинули команду
-
2
Газизов: "Игроки "Спартака" должны закончить чемпионат с высоко поднятой головой"
-
Бекхэм поделился мыслями о будущем "Интер Майами"
-
"Сельта" заключила долгосрочный контракт с хавбеком сборной Перу
-
"Зенит" готов заплатить за защитника "Ливерпуля" Ловрена 10 миллионов евро
-
"Локомотив" хочет пригласить Жиркова
-
"Локомотив" опроверг новости о возможных трансферах из "Монако" Жемерсона и Йоветича
-
"Динамо" интересуется игроком сборной Казахстана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14