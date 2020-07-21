"Реал" может разорвать контракт с Бэйлом за 60 миллионов евро

Теги реал мадридгарет бэйл

"Реал" может разорвать контракт с Бэйлом за 60 миллионов евро

Форвард "Реала" Гарет Бэйл может покинуть клуб в скором времени. Об этом сообщает As.

По данным источника, если мадридский клуб решит расторгнуть досрочно контракт с валлийцем, "Реалу" придется заплатить 60 миллионов евро. Так как соглашение футболиста рассчитано еще на два сезона.

Ранее фанаты "сливочных" признали футболиста лучшим игроком сезона. В этом розыгрыше форвард провел 20 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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