"Реал" может сделать еще одно предложение по Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Будущее форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе остается неопределенным.
Как сообщает журналист Аьберто Пиньеро, "Реал Мадрид" предложит за нападающего 200 миллионов евро плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что королевский клуб вышел из переговоров по игроку, так как позиция и действия ПСЖ были никому не понятны. Однако отмечается, что это может быть просто давлением со стороны "сливочных".
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14