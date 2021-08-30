"Реал" может сделать еще одно предложение по Мбаппе

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"Реал" может сделать еще одно предложение по МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Будущее форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе остается неопределенным.

Как сообщает журналист Аьберто Пиньеро, "Реал Мадрид" предложит за нападающего 200 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что королевский клуб вышел из переговоров по игроку, так как позиция и действия ПСЖ были никому не понятны. Однако отмечается, что это может быть просто давлением со стороны "сливочных".

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Источник: "Реал" не выходил из переговоров по Мбаппе

Источник: "Реал" не выходил из переговоров по Мбаппе

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