"Реал" может сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем в истории футбола

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"Реал" может сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем в истории футбола

"Реал" намерен приобрести вратаря "Челси" Тибо Куртуа.

Как сообщает Sky Sports, в "Реале" вратарь может зарабатывать 225 тысяч евро в неделю. Таким образом, Куртуа станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории футбола.

Ориентировочная сумма трансфера составляет 100 миллионов евро.

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