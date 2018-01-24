"Реал" может сделать приобретение до закрытия трансферного окна

Теги реал мадридиньиго мартинесэмерик ляпортматтейс де лигт

"Реал" может сделать приобретение до закрытия трансферного окнаМадридский "Реал" может сделать приобретение до закрытия текущего трансферного окна, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане королевского клуба рассматривается вариант с подписанием центрального защитника уже в январе. В настоящее время кандидатами на эту роль рассматриваются Иньиго Мартинес ("Реал Сосьедад"), Эмерик Ляпорт ("Атлетик") и Маттейс Де Лигт ("Аякс").

Напомним, ранее подписать еще одного центрального защитника потребовал Рамос. | soccernews.ru

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