"Реал" может сделать приобретение до закрытия трансферного окна

Мадридский "Реал" может сделать приобретение до закрытия текущего трансферного окна, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане королевского клуба рассматривается вариант с подписанием центрального защитника уже в январе. В настоящее время кандидатами на эту роль рассматриваются Иньиго Мартинес ("Реал Сосьедад"), Эмерик Ляпорт ("Атлетик") и Маттейс Де Лигт ("Аякс").

Напомним, ранее подписать еще одного центрального защитника потребовал Рамос. | soccernews.ru