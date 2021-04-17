"Реал" может сэкономить 30 миллионов евро на бонусах футболистов

Игроки мадридского "Реала" готовы помочь клубу в условиях финансового кризиса, пишет ABC.

По информации источника, футболисты согласны отказаться от бонусов в случае победы в Ла Лиге или Лиге Чемпионов.

Это поможет "сливочным" сэкономить около 30 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" идёт на втором месте в чемпионате Испании с 1-очковым отставанием от лидирующего "Атлетико", а в 1/2 финала ЛЧ команда сыграет с "Челси".

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