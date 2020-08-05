"Реал" может снизить цену на Хамеса

Мадридский "Реал" готов идти на уступки в переговорах о продаже полузащитника Хамеса Родригеса.

По информации El Golazo de Gol, "сливочные" могут расстаться со звёздным колумбийцем всего за 10-15 миллионов евро.

Главным претендентом на 29-летнего футболиста считается мадридский "Атлетико".

Контракт Хамеса с "Реалом" истекает следующим летом. В минувшем сезоне хавбек провёл 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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